Martinez passe à une défense à quatre... en perte de balle, Thorgan Hazard titulaire: suivez l'avant match de Belgique-Maroc (DIRECT)

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Membre des rubriques football et cyclisme

La Belgique affronte le Maroc, ce dimanche à 14h, pour son deuxième match de groupe. Avec plusieurs surprises côté belge. Onana, Castagne et Thorgan Hazard seront titulaires.

Grosse surprise dans l’équipe belge contre le Maroc: Roberto Martinez va changer le système de jeu. Il passe à une défense à quatre en perte de balle. Alderweireld et Vertonghen seront titulaires. Ils seront assistés par Castagne. Thorgan Hazard et Onana sont titulaires, Tielemans et Dendoncker seront sur le banc.

Ses premiers matchs comme coach des Diables, Martinez les avait joués avec une défense à quatre: contre l’Espagne (son premier match, 0-2) et contre la Bosnie (son troisième match, 4-0). Contre le Brésil, les Diables avaient aussi évolué à quatre derrière en perte de balle, mais à trois en possession du ballon. C’est vers ce système qu’on se dirige ce dimanche.

Encore un petit espoir pour Mazraoui côté marocain, Hakimi devrait être là

Du côté du Maroc, le sélectionneur Walid Regragui a encore un petit espoir pour Mazraoui mais le docteur de la fédération est moins confiant. Attiatallah devrait commencer comme arrière gauche. Pour Hakimi, la tendance est à l’optimisme. Pour le reste, le onze des Lions de l’Atlas devrait être le même que face à la Croatie.