Voici les compositions probables de Belgique-Maroc : avec Meunier (masqué) et Tielemans, sans Mazraoui

Roberto Martinez l’a annoncé : il ne prendra pas de risque avec Romelu Lukaku, même si ce dernier a participé aux séances d’entraînement complètes ces derniers jours. Mais il n’est pas encore prêt à commencer et pourrait entrer en cours de rencontre. Buteur face au Canada, Michy Batshuayi sera titulaire ce dimanche.

Batsman devrait toujours être entouré par Kevin De Bruyne et Eden Hazard et la défense Dendoncker-Alderweireld-Vertonghen ne devrait pas changer non plus. Les questions sont plus nombreuses au milieu de terrain, où il devrait y avoir du changement. Thomas Meunier, entré à la pause face aux Canadiens, devrait débuter (avec son masque). Aux côtés d’Axel Witsel, Amadou Onana et Youri Tielemans sont en bataille pour une place dans le onze. Même s’il a été décevant face aux Canadiens (et il n’était pas le seul), le deuxième pourrait être préféré au premier en début de match. Si c’est le cas, on devrait une nouvelle fois voir Onana monter au jeu.

Vu les soucis montrés dimanche dernier sur le côté gauche, Timothy Castagne devrait y suppléer Yannick Carrasco, qui serait plutôt utilisé comme joker. De plus, ce dernier est menacé de suspension, tout comme Meunier et Onana qui pourraient donc manquer le match face au Maroc en cas de carton jaune.

Encore un petit espoir pour Mazraoui côté marocain, Hakimi devrait être là

Du côté du Maroc, le sélectionneur Walid Regragui a encore un petit espoir pour Mazraoui mais le docteur de la fédération est moins confiant. Attiatallah devrait commencer comme arrière gauche. Pour Hakimi, la tendance est à l’optimisme. Pour le reste, le onze des Lions de l’Atlas devrait être le même que face à la Croatie.