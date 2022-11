Roberto Martinez ne baisse pas les armes. Il croit encore en une Coupe du monde réussie et c’est ce qu’il a voulu faire passer comme message, lundi, quand on l’a confronté aux 6 grandes critiques qu’on peut formuler.

Martinez répond aux critiques : “Je prends entre 20 et 25 décisions par jour, il peut arriver que je me trompe”

S’il était un joueur de tennis, Roberto Martinez serait plus Novak Djokovic que Rafael Nadal, malgré ce qu’indique son passeport. Plus le genre à tout remettre patiemment qu’à attaquer. Lundi après-midi, il a répondu aux nombreuses questions des journalistes en restant calme et...