Eden Hazard et Jan Vertonghen s’expriment ce mardi 29 novembre à 13 heures (heure belge).

Des tensions entre les Diables rouges : suivez la conférence de presse de Thibaut Courtois et d’Eden Hazard (DIRECT à 13h)

La défaite face au Maroc aura fait beaucoup de mal à la sélection nationale belge. Outre les risques de voir cette Coupe du monde 2022 prendre fin de façon prématurée, le match de ce dimanche a été le théâtre de vives tensions entre les Diables rouges. Selon le journal L’Equipe, le ton serait monté entre Jan Vertonghen, Eden Hazard et Kevin De Bruyne dans le vestiaire en marge de la rencontre. En cause ? Les déclarations du capitaine de l’équipe et de KDB pointant du doigt la défense belge. Les tensions seraient telles que Lukaku aurait dû s’interposer entre les protagonistes.

Face à ces frictions au sein de l’équipe belge, Roberto Martinez a cru bon de mettre les choses au clair. Le planning de la journée a été modifié par le responsable de presse des Diables rouges, Stefan Van Loock. Au lieu de voir Yannick Carrasco et Arthur Theate prendre la parole à 13 heures, ce sont Eden Hazard et Thibaut Courtois qui s’exprimeront. Suivez ci-dessous les déclarations des deux Diables rouges en direct.