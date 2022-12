Lukaku et De Bruyne prennent la pose et reproduisent le célèbre cliché de Messi et Ronaldo

Il y a une semaine, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo surprenaient tout le monde en prenant la pose dans le cadre d’une campagne à l’effigie de la marque française Louis Vuitton. Les deux footballeurs s’adonnaient ainsi à une partie d’échecs sur une mâle signée de la marque. La photo du siècle, puisque les occasions où les deux hommes sont réunis en dehors d’un terrain de football se comptent sur les doigts d’une main.

"La victoire est dans l’esprit. Une longue tradition de fabrication artisanale de malles photographiées par Annie Leibovitz pour Louis Vuitton", pouvait-on lire en légende du cliché que les deux joueurs avaient respectivement partagé sur leur page Instagram.

Aujourd’hui, ce sont deux autres joueurs qui ont décidé de prendre la pose à leur tour. De fait, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont décidé de reproduire le célèbre cliché, une manière d’adresser un clin d’œil à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Quelques heures avant le début du match Belgique – Croatie, le compte officiel des Diables rouges a annoncé la rencontre en partageant une photo des deux joueurs en train de jouer une partie d’échecs sur une mâle blanche et rouge, avec le désert du Qatar en fond. Une manière d’annoncer la victoire des Belges sur les Croates ? On l’espère !