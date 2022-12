Dans les deux rencontres, le premier quart d'heure a été un round d'observation. Du côté brésilien, Martinelli a cru ouvrir le score mais Epassy a sauvé parfaitement cette tête (14e). Malgré plusieurs occasions, le Cameroun tient et Mbeumo a failli ouvrir le score (45e+2). Aboubaka a fini par ouvrir le score (90+4) mais ça n'a pas suffi.

La Suisse qui a son destin entre les mains a rapidement ouvert le score grâce à Shaqiri (0-1, 20e). Un peu plus tôt, les Helvètes ont tremblé quand Zivkovic a trouvé le poteau. Mitrovic a égalisé de la tête (1-1, 27e). Dix minutes plus tard, Vlahovic a permis aux Serbes de prendre les devants (2-1) mais Embolo a remis les compteurs à égalité (44e, 2-2). Freuler a marqué le troisième but suisse après la pause (48e, 2-3). Cela suffit pour envoyer la Suisse en huitième de finale.