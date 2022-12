France - Pologne: Mbappé face à Lewandowski (DIRECT, 0-0)

LIRE AUSSI - Marcin Zewlakow: “Lewandowski est défenseur à 80 % et attaquant à 20 %”

Côté polonais, on attendait Milik pour évoluer avec l'attaquant du FC Barcelone. Mais le joueur de la Juve reste sur le banc au coup d'envoi. Czelaw Michniewicz préfère miser sur des joueurs à vocation plus défensive. Pour réaliser un résultat, le coach devrait miser sur une tactique qui a fonctionné pendant la phase de poule. Mettre le bus et jouer par contre en espérant une fulgurance de son numéro neuf.