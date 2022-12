Brésil - Corée du Sud: la Seleção s'est promenée en première période (Mi-temps, 4-0)

Le Brésil débutait parfaitament la rencontre. Après moins de sept minutes, Vinicius ouvrait déjà la marque après une très belle action de Raphinha. Après le centre de ce dernier, le ballon était mal dégagé par la défense coréenne. Vinicius récupérait au second poteau et envoyait le ballon au fond des filets.

Moins de cinq minutes plus tard, l'arbitre accordait un penalty à la Seleção suite à une faute dans la surface sur Richarlison. Quelques instants plus tard, Neymar se chargeait de le convertir pour mettre le Brésil à l'abri.

Malgré ces deux buts de retard, les Coréens ne baissaient pas les bras. Hwang se créait même une énorme occasion à la 17e minute. Sur une magnifique frappe lointaine, il obligeait Alisson à sortir un arrêt impeccable.

Mais le Brésil ne lâchait rien et mettait en difficulté la défense coréenne à la moindre accélération. À la 29e minute, Richarlison était au départ et à la conclusion d'une action géniale. En relais avec Casemiro, l'attaquant se trouvait seul face à Kim, le gardien coréen et n'avait aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets.

Ce n'était pas encore la fin du calvaire pour les Coréens dans cette première période. Huit minutes après le but de Richarlison, c'était au tour de Lucas Paqueta de faire trembler les filets adverses après une contre-attaque rondement menée. Le gardien coréen se trouvait à la bonne place juste avant la mi-temps devant ce même Paqueta pour éviter que le score ne s'alourdisse encore un peu plus.