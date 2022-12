Contre l'Uruguay, l'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid avait fait parler de lui en essayant de s'octroyer un but inscrit par Bruno Fernandes.

Ajoutez à son manque d'efficacité les rumeurs d'un transfert en plein mondial, la parution d'une interview choc, ainsi que la rupture de son contrat en plein pendant la préparation et on comprend un peu plus pourquoi CR7 fait autant débat.

A tel point que le journal portugais A Bola a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs. A la question "Voulez-vous voir Cristiano Ronaldo titulaire avec l'équipe nationale?", 70% ont répondu par la négative, préférant voir la légende du football prendre place sur le banc.

Cela en dit long.