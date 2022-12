"Lundi soir, cours de danse", "Attention, favori en grande forme", "Une fête": la presse internationale s'enflamme pour le Brésil

Annoncé comme l'une des équipes favorites du tournoi, la bande à Neymar a confirmé son statut. Elle rencontrera la Croatie en quarts de finale pour tenter d'obtenir un billet pour les demi-finales et ainsi continuer à rêver d'une sixième étoile.

Dans la presse internationale, ce mardi matin, la Seleçao - qui a rendu un hommage à Pelé, souffrant - faisait les gros titres.

"Le Brésil a fait exploser la Corée du Sud au cours d'une première période enchanteresse, ponctuée de quatre buts, dont deux chefs-d'oeuvre. Puis il s'est assoupi après la pause, quand l'orchestre était passé", résume L'Equipe. "Quand ce stade 974 sera redevenu un terrain vague, puis très vite des immeubles, comme partout ailleurs à Doha, il faudra se rappeler que la Seleçao est passée par là, un soir de décembre, pour y laisser le souvenir d'une joyeuse fête de football et de quelques grands moments de spectacle. L'enceinte aux conteneurs, qui va être démontée, accueillait son dernier match de la compétition, lundi, le plus beau sans doute, puisque les Brésiliens avaient décidé d'en faire un feu d'artifice pendant trois quarts d'heure, et la Corée du Sud n'a pas résisté (4-1). Les Croates, prochains adversaires de la bande à Tite vendredi, sont prévenus : quand cette équipe trouve des espaces et se met à jouer, le danger vient par vagues, et de partout".

Sur son site internet, Le Parisien évoque également la bonne forme des Brésiliens. "Attention, favori en très grande forme. Le Brésil s’est promené (4-1) dans son huitième de finale contre la Corée du Sud. 4-0 en moins de quarante minutes, un Richarlison impressionnant en attaque, un Neymar de retour sans accroc et une belle démonstration technique. Quatre buteurs différents, un Alisson alerte sur les occasions coréennes et l’impression d’un collectif très huilé. Bon courage à la Croatie vendredi."

So Foot met en avant le collectif de la Seleçao. "Une cohérence d’équipe, une unité, une gestion des temps forts et faibles qui la transforme en une machine tantôt froide et clinique face au but, tantôt insubmersible derrière, mais surtout toujours emprunte d’une joie communicative", peut-on lire sur le site du média français.

En Angleterre, le Sun s'extasie suite à la masterclass brésilienne. "Ils se sont contentés de quatre buts. Mais s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu en mettre le double. C'était le Brésil que nous rêvions tous de voir. Celui qui rappelle Pelé, Jairzinho, Zico, Socrate, Ronaldo ou Rivaldo. C'était les Harlem Globetrotters en crampons. Le beau jeu comme on ne l'avait jamais vu au Qatar"

"Les matchs à élimination directe sont censés être des rencontres tendues. Mais le Brésil a transformé cela en fête en seulement sept minutes", écrit le Daily Mail.

Le Guardian abonde en ce sens également: "Pendant 40 minutes, Neymar, Richarlison, Raphinha, Vinícius Júnior et Lucas Paquetá ont flamboyé, combinant en petits triangles, en quadrilatères, en des formes qui n'avaient pas encore de noms. Le tout couronné de chorégraphies préparées des mois à l'avance".

"Une tempête brésilienne en plein désert", titre Marca. "La Seleçao a liquidé la Corée du Sud dans le huitième de finale le plus déséquilibré de tous ceux qui se sont déroulés au Qatar. Un match qui confirme le statut de favori du groupe de Tite , peut-être même plus que la France de Mbappé. (...) C'était si simple et si parfait que même Tite a commencé à danser".

Dans ses colonnes roses, la Gazetta dello Sport métaphorise la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud en un cours de danse. "Lundi soir, cours de danse. Le Brésil a battu la Corée du Sud avec une facilité sensationnelle : 2-0 après 13 minutes, 4-0 à la pause et 4-1 au coup de sifflet final. En saluant l'Argentine, la France et les autres. Si on parle de favoris, on ne peut pas se permettre d'oublier le Brésil", peut-on lire.