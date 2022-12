Voici pourquoi les vacances de Thomas Meunier et de Thorgan Hazard sont raccourcies

Le latéral droit avait d’ailleurs réservé un vol individuel comme Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate et Lois Openda pour rentrer un jour plus tôt du Qatar pour profiter de ses vacances. La trêve aura été de courte durée pour lui et Thorgan Hazard. Les deux Diables Rouges sont attendus ce mardi à Dortmund pour reprendre l’entraînement ce mercredi.

Edin Terzic, leur entraîneur, ne montre aucune pitié. Les autres internationaux éliminés comme Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Youssoufa Moukoko et Giovanni Reyna sont aussi attendus alors que Reyna n’a terminé sa Coupe du monde que samedi dernier.

Le pire, c’est que les joueurs de Dortmund seront…. en vacances le 11 décembre dans cinq jours. Cinq jours de trop pour les internationaux.