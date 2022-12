Coupe du monde 2022 : au Portugal, il y a une (très belle) vie sans Ronaldo

Sans son capitaine remplaçant au coup d’envoi, la Seleçao s’est libérée pour enthousiasmer et effrayer aussi. La voilà en quart, plus forte que jamais, face au Maroc.

Et si une page de l’histoire du football portugais s’était tournée, pour laisser place à une autre, peut-être encore plus belle ? Les premiers éléments de réponse seront apportés très vite. Ce samedi, déjà, face au Maroc. Ou au plus tard...