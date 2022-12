Coupe du monde 2022: les images de Ronaldo quittant le terrain seul après la victoire contre la Suisse (vidéo)

Lire aussi : Coupe du monde 2022: Cristiano Ronaldo persona non grata au Portugal

Sur le banc au début du match, CR7 n’est monté sur le terrain qu’à la 74e minute, quelques instants après le troisième but de celui qui avait pris sa place sur le terrain, Gonçalo Ramos. La rencontre se terminait ensuite sur un goal de Ronaldo annulé pour hors-jeu, puis un sixième et dernier goal marqué dans le temps additionnel par Leao. Score final : 6-1.

Ronaldo quitte le terrain après le match contre la Suisse. ©AFP or licensors

Au coup de sifflet, les Portugais ont évidemment laissé éclater leur joie et ont fêté leur festival de buts avec leurs supporters. Mais Cristiano Ronaldo n’avait visiblement pas l’esprit très festif malgré la victoire, puisque des supporters et des journalistes l’ont filmé en train de quitter la pelouse seul, après quelques accolades avec les autres joueurs, alors que ses équipiers se rassemblaient sur le terrain et au pied des tribunes.

Les images le montrent filer tout droit vers le vestiaire, sans adresser le moindre regard à quiconque. Selon Het Laatste Nieuws, CR7 ne s’est pas exprimé devant les médias, si ce n’est quelques mots à l’attention d’un journaliste brésilien à propos de Pelé. “Je souhaite tout le meilleur à votre roi”, aurait-il uniquement lancé.

De son côté, Fernando Santos a affirmé qu’il ne remettait pas en cause les compétences de Cristiano Ronaldo, mais il a déclaré que la star “doit savoir que le 'nous', le collectif, est la chose la plus importante”.