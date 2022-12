”La RFEF tient à remercier le travail de Luis Enrique et de toute son équipe d’entraîneurs à la tête de l’équipe nationale au cours des dernières années”, a ainsi écrit la fédération.

Une heure plus tard, la Fédération espagnole a dévoilé le nom de son successeur. Il s'agit de l'entraîneur de la sélection espagnole des moins de 21 ans, Luis de la Fuente. Avant cela, il avait également été coach des U18 et U19 espagnols. En tant que coach principal, il avait entrainé Bilbao entre 2006 et 2011 et Alavès quelques mois en 2011.