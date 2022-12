Un chat s’invite à la conférence de presse de Vinicius et provoque l’hilarité… avant d’être violemment chassé (VIDEO)

En montant sur le pupitre, le chat a provoqué l’hilarité de l’assemblée. Même Vinicius a souri à pleines dents de ce moment cocasse… qui n’était visiblement pas du goût de l’attaché de presse du Brésil. Celui-ci a pris l’animal par le cou pour le laisser tomber au sol. Une scène qui a un peu troublé les journalistes présents et qui a forcé l’attaché de presse à s’expliquer. Heureusement, le chat n’a pas été blessé, ni même perturbé par tout cela.

Cette histoire n’est pas la seule impliquant un chat lors de cette Coupe du monde. En effet, dans le camp anglais, Kyle Walker se serait pris d’affection pour un chaton errant. Depuis lors, il s’en occupe durant son temps libre et aurait promis de le ramener en Angleterre si les Three Lions remportent la Coupe du monde.

Simplesmente um GATO pulou na mesa na coletiva do Vini Jr! 😺



Vinicius sous le feu des critiques

Le calme revenu, lors de cette conférence de presse, Vinicius a néanmoins dû se défendre face aux critiques. Eder Militão et lui sont au centre d’une polémique pour avoir profité de leur jour de congé pour aller manger un steak recouvert de feuilles dorées dans le restaurant qatari du célèbre chef turc Salt Bae. De nombreuses personnalités du football se rendent dans l’un de ses restaurants et ce dernier n’hésite pas à s’afficher avec eux sur les réseaux sociaux.

”Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux”, s’est donc défendu Vinicius qui ne voyait pas de raison d’en faire une polémique, “J’essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu’ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain.”

D’autant que les deux Brésiliens sont loin d’être les seuls à avoir rendu visite au célèbre cuisinier. Sur Instagram, ce dernier a publié des photos avec Ronaldo, Gianni Infantino, les joueurs de la sélection espagnole ou encore Robert Lewandowski.