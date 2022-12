Frustrant pour les Croates qui résistaient bien jusque-là. D’autant plus que Neymar avait donné un coup volontaire à Brozovic dix minutes plus tôt, sans même recevoir un carton jaune et sans la moindre intervention du VAR. “On est clairement dans la zone grise”, commente notre consultant arbitrage Laurent Colemonts. “Il a sans doute l’intention de jouer la balle et la faute me semble légère pour être sanctionnée d’une carte rouge. Mais si l’arbitre l’avait sortie, le VAR ne serait probablement pas intervenu non plus.”

C’était d’ailleurs le même cas de figure pour la main de Sosa dans le visage d’Antony, quelques minutes plus tôt… et l'égalisation de Petkovic a finalement permis aux Croates d'arracher ces tirs au but qu'ils visaient depuis la toute première minute de jeu. Et la qualification qui va avec.

Coup de tonnerre à la Coupe du monde : le Brésil est éliminé aux tirs au but face à la Croatie (1-1, t.a.b. 4-2)