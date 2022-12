Croatie-Brésil: un début de match équilibré entre les deux équipes (DIRECT, 0-0)

Malade et absent pour affronter le Japon, Borna Sosa reprend sa place d’arrière gauche en Croatie. Borna Barisic va donc commencer sur le banc. Finalement, l'entraîneur a réservé qu'une seule surprise: la titularisation de Pasalic. Milieu de formation, il pourrait évoluer en faux numéro neuf avec Perisic et Kramaric. A moins que ce dernier ne joue dans l'axe. Zlatko Dalic ne s'est pas montré satisfait de ses deux pointes, Livaja et Petkovic, qui ont un peu déçu depuis le début du tournoi.