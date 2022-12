Pour ce match, van Gaal a décidé de faire reculer Gakpo derrière le duo d'attaque Depay-Bergwijn. Aucun des Oranje n’est absent et Van Gaal aura donc toutes ses armes sur le banc.

Les choses sont moins évidentes pour Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Argentine ne peut pas compter sur un Di Maria à 100%. Le médian de la Juventus, touché à la cuisse, était déjà absent contre l’Australie en huitièmes et s’il a repris l’entraînement mercredi, il n’est pas dans le onze de base. En revanche, Rodrigo De Paul est bien présent. Le médian axial de l’Atletico Madrid a eu une alerte aux ischios cette semaine mais tiendra bien sa place.

Le match débutait timidement même si les Argentins mettaient le pied sur le ballon. La première frappe venait des pieds de Lionel Messi à la 22e mais terminait sa course loin à côté du but de Noppert. Deux minutes plus tard, les Oranje se forgeaient une première (demi-)occasion. Depay et Bergwijn combinaient à l'entrée de la surface, mais la frappe de ce dernier passait également loin à côté du but argentin.

Mais alors qu'il ne se passait pas grand chose dans ce premier acte, il fallait bien que le premier but tombe grâce à une passe géniale de Lionel Messi pour faire exploser la défense néerlandaise. À la réception, on retrouvait Molina qui ne manquait pas son face à face avec Noppert (35e).

Quatre minutes plus tard, la Pulga mettait à nouveau le gardien néerlandais à contribution mais sa frappe était trop molle que pour inquiéter Noppert.