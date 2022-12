Coupe du monde 2022: Pelé félicite Neymar pour son record de buts inscrits avec le Brésil

En quarts de finale contre la Croatie, Neymar avait ouvert la marque en prolongation (105e +1). Il a inscrit à cette occasion son 77e but et égalé un record établi par Pelé le 11 juillet 1971. La Seleção avait ensuite perdu aux tirs au but (4-2) face aux Croates.

"Regarde qui danse maintenant", "Messi rit, Neymar pleure", "Un seul roi rigole": la presse revient sur les premiers quarts du Mondial

"Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé tous les jours et je peux enfin te féliciter d'avoir égalé mon nombre de buts pour la Seleção", a écrit Pelé, qui est actuellement hospitalisé à Sao Paulo et qui souffre d'un cancer. "Nous savons tous les deux que c'est bien plus qu'un chiffre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirer nos collègues d'aujourd'hui, les prochaines générations et, surtout, inspirer tous ceux qui aiment notre sport".

"Ton héritage est loin d'être terminé. Continue à nous inspirer. Je continuerai à battre des mains avec bonheur à chaque but que tu marqueras, comme je l'ai fait à chaque match où je t'ai vu sur le terrain".

Neymar, 30 ans, a disputé 124 rencontres avec le Brésil, depuis le 10 août 2010, pour égaler le record du "Roi" Pelé. Celui-ci avait inscrit ses 77 buts en 92 matchs joués entre 1957 et 1971. L'attaquant du PSG devra encore attendre quatre ans pour espérer remporter sa première Coupe du monde. Il a toutefois laissé en suspens la suite de sa carrière internationale.