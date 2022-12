Coupe du monde : la compagne de Cristiano Ronaldo s’en prend au sélectionneur portugais

L'image forte après Maroc - Portugal: Cristiano Ronaldo s'effondre totalement (VIDEO)

Si la montée au jeu de Cristiano Ronaldo à la 51e minute de jeu n’y a rien changé, le Portugal ne parvenant pas à trouver la faille, la compagne de la star portugaise n’y a pas été de main morte sur les réseaux sociaux.

En effet, Georgina Rodriguez a tenu des mots durs à l’encontre de Fernando Santos sur Instagram. “Aujourd’hui, ton ami et entraîneur s’est trompé”, débute-t-elle, dans une story Instagram rapportée par L’Équipe. “Cet ami pour qui tu as tant de mots d’admiration et de respect. Le même qui, lorsque tu es entré en jeu, a vu comment tout a changé, mais il était trop tard.”

Et la compagne de CR7 de poursuivre : “Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, votre arme la plus puissante”. Georgina conclut, en évoquant toujours le sélectionneur portugais : “Tu ne peux pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite pas. Aujourd’hui, nous n’avons pas perdu, nous avons appris.”

Story instagram copine Cristiano Ronaldo ©Instagram

