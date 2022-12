Maroc-Portugal : Ronaldo débute à nouveau sur le banc, plusieurs changements côté marocain (Direct à 16h)

Le physique de plusieurs marocains a été mis à rude épreuve jusqu’à présent. On pense notamment aux défenseurs Saïss et surtout Aguerd, qui ont presque fini le huitième de finale sur une jambe, alors qu’Amrabat a joué avec des douleurs au dos. Si Saïss et Amrabat sont alignés, Aguerd n'est pas sur le terrain et est remplacé par El Yamiq. Mazraoui est également absent du onze de base et remplacé par Attiyat-Allah.

Après le départ de la sélection de Nuno Mendes et Danilo Pereira, sur blessure, les choix se réduisent en défense pour le Portugal. Fernando Santos aligne donc la même arrière-garde que contre la Suisse, avec Cancelo sur le banc. Devant, Santos donne à nouveau sa préférence à Ramos sur Ronaldo.