Olivier Giroud après la victoire des Bleus face à l'Angleterre: "Cela m'a rappelé la Belgique en 2018"

L'attaquant de l'équipe de France se réjouissait de cette qualification des Bleus pour le dernier carré au micro de TF1: "C'est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Cela m'a rappelé la Belgique en 2018 (victoire 1 à 0 en demi-finales de la Coupe du monde en Russie, ndlr). Malheureusement, on prend ce penalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire et 'griezi' me met un super ballon. Je suis trop fier. Ce soir on a sorti un très gros match. On connaissait le potentiel de cette jeune génération anglaise. Ils ont tout. Nous, on a fait preuve de beaucoup de générosité. On a été la chercher au mental".