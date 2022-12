"Regarde qui danse maintenant", "Messi rit, Neymar pleure", "Un seul roi rigole": la presse revient sur les premiers quarts du Mondial

Un contraste dont s'est délectée la presse internationale dans ses Unes ce samedi matin. "Messi rit, Neymar pleure", titre ainsi le journal espagnol As, avant d'ajouter que le Brésilien "quitte la Coupe du monde déprimé, découragé, coulé, sans avoir encore pu décrocher un grand titre pour le quintuple champion du monde."

La Une du journal AS de ce samedi 10 décembre. ©AS

Si L'Équipe consacre une grande partie de sa Une à la rencontre entre la France et l'Angleterre, une petite place était réservée aux deux premiers quarts de finale: "Neymar pleure, Messi respire", compare également le journal français. "Dans un quart de finale spectaculaire face aux Pays-Bas, vendredi, Lionel Messi a délivré une incroyable passe décisive à Nahuel Molina pour l'ouverture du score. L'action regorge de petits détails qui font de l'Argentin un joueur d'exception", ajoute le journal sportif, dithyrambique sur la Pulga, notant que "Neymar avait tout fait pour être le héros, en marquant un but sublime en prolongation, égalant le record de Pelé. Mais c'est finalement un nouvel échec pour le numéro 10 dans sa quête suprême avec la Seleção."

Le coup de gueule de Messi après la qualification de l'Argentine: "On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un tel match"

"Mon Dieu", titre de son côté le journal espagnol, avec une photo de Messi en illustration. "Messi était le leader de l'Albiceleste et se rapproche un peu plus de son rêve", ajoute le quotidien qui a également consacré un petit espace de sa Une au "KO du Brésil !".

La Une du journal Sport de ce samedi 10 décembre. ©Sport

La danse des Brésiliens moquée

De nombreux médias européens ont également taclé le Brésil en revenant sur les célébrations dansantes lors du huitième de finale face à la Corée du Sud. "Regarde qui danse maintenant", titre ainsi Marca avec une photo de Modric et des Croates célébrant leur nouveau succès aux tirs au but. "L'immortelle Croatie embarque le Brésil dans l'avion", ajoute encore le journal espagnol.

La Une du journal Marca de ce samedi 10 décembre. ©Marca

"Seul Messi danse", écrit dans le même ton la Gazzetta dello Sport, épinglant en Une que "le Brésil pleure". Pour le journal italien, Messi et les Martinez (Emiliano et Lautaro) ont qualifié l'Argentine en demi-finale.

”Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ?”: quand Messi s’agace en pleine interview (VIDÉO)

Toujours sur la thématique de la danse, Mundo Deportivo y est allé de son petit "Messi danse" sur sa Une avec une double illustration montrant l'Argentin célébrant la victoire d'un côté et Neymar en pleurs de l'autre. "Leo, avec un but et une passe décisive, affrontera une Croatie qui a su renverser la Seleção", ajoute le quotidien catalan qui n'a d'yeux que pour la Pulga : "Leo est déterminé à mener son équipe au sommet. Il veut la coupe, l'étoile, les confettis, il veut faire la fête avec ses enfants, qui sont en âge de comprendre et de souffrir, de s'amuser et de faire la fête. Lionel est le père de cette équipe qui le respecte et donne son âme, non seulement pour l'Argentine, mais aussi pour Messi."

La presse argentine aux anges

La presse argentine s'est montrée tout aussi dithyrambique sur le génial numéro 10, le considérant, avec Emiliano Martinez, comme des "demis-dieux", pour le journal Cronica. "Un Messi maradonien, excellent sur le terrain et piquant dans ses déclarations d'après-match", résume le quotidien avant de louer la résilience de l'Albiceleste, tout en envoyant une petite pique au voisin brésilien : "Une équipe qui s'est relevée après avoir subi l'angoissant 2-2 et qui méritait la victoire dans les prolongations. Mardi, nous devrons battre le Brésil. Pardon, la Croatie"

La Une du journal Cronica de ce samedi 10 décembre. ©Cronica

Le journal El Grafico pointe avant tout le fait que Messi rejoigne Batitusta au classement des buteurs argentins en phase finale de Coupe du monde avec dix buts. "L'idole", titre ainsi le journal, qui estime que si l'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales, elle le doit en grande partie à la Pulga.

Le grand journal La Nacion parle "d'une nuit pour l'histoire", ajoutant que "Messi, le meilleur de tous les temps, met le monde à ses pieds."

De son côté la presse néerlandaise revoyait les images de la demi-finale perdue en 2014, également face à l'Argentine aux tirs au but : "À nouveau eux...", titrait simplement le journal AD, tandis que le Eindhovens Dagblad pointait lesprit combattant des Néerlandais qui y ont cru jusqu'au bout.

La Une du journal AD de ce samedi 10 décembre. ©AD

La presse brésilienne déprime

Le contraste est grand avec la presse du voisin brésilien : "Cauchemar des quarts de finale", titre la Folha de São Paulo, "la génération envoûtée de Neymar rentre les mains vides. La sixième étoiles est hors de portée."

"Un coup dans l'âme. C'est le même film qui tourne depuis 2006 et se répète à nouveau", pointe Zero Hora, "le rêve de sixième étoile se dissout en poussière au Moyen-Orient". Le journal se pose également la question de savoir "comment avons-nous [NdlR, les joueurs brésiliens] pu permettre cette contre-attaque ?" et "pourquoi c'est le deuxième plus jeune joueur qui a tiré le premier penalty". Le quotidien conclut en soulignant que désormais, "le Brésil a tout le temps de trouver des réponses à ces questions."

De son côté, le Correio Braziliense souligne que "la malédiction contre les Européens continue et que le rêve de sixième étoile s'est terminé sur le poteau", en référence au dernier tir au but de Marquinhos, synonyme d'élimination.