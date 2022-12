Voici pourquoi les Argentins ont provoqué les Néerlandais avec leurs célébrations en fin de match (VIDÉO)

”Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ?”: quand Messi s’agace en pleine interview (VIDÉO)

Soulagés, les joueurs de l'Albiceleste ont exulté au coup de sifflet final, provoquant les Oranje avec leurs célébrations de joie. La photo de cet instant, où les Néerlandais, dépités, font face à leurs adversaires survoltés, a fait le tour des réseaux sociaux. Certains ont d'ailleurs reproché aux Argentins leur comportement enfantin.

Pour calmer les critiques, Nicolas Otamendi a expliqué pourquoi lui et ses équipiers avaient provoqué leurs adversaires de la sorte après la séance de tirs au but. "J'ai célébré comme cela en face d'eux parce qu'à chaque penalty que nous avions, il y a avait un joueur néerlandais qui venait et disait quelque chose à l'un de nous. La photo a été sortie de son contexte, car en fait, nous avons célébré en réponse à cela", a déclaré l'Argentin.

Et en effet, une vidéo aérienne du terrain montre qu'à plusieurs reprises, un joueur néerlandaise s'est avancé vers l'Argentin avant qu'il s'approche du rectangle pour son tir au but.