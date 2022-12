”Dispositif historique” de la compagnie aérienne Royal Air Maroc pour emmener les supporters marocains au Qatar

Lire aussi : Coupe du monde 2022: il n'y aura finalement pas de "zone de fête" à Bruxelles pour les derniers matchs du Maroc

”De par notre mission de service public et dans le but de faire rayonner le Maroc et soutenir notre équipe nationale, Royal Air Maroc ne lésinera pas en moyens techniques et humains. Nous sommes tous derrière les Lions de l’Atlas”, a affirmé Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, dans un communiqué. Cette offre particulière a été mise en place en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération royale marocaine de football.

En plus de ce dispositif exceptionnel, la compagnie aérienne a prévenu les supporters marocains déjà présents à Doha et ayant voyagé avec Royal Air Maroc jusque-là qu’ils pourront modifier (reporter) leurs dates de vol retour sans frais ni pénalité.