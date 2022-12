Comment l’Argentine gère le cas Dybala : “Tout le monde sait à quel point il a travaillé pour se remettre… et ne pas jouer une seule minute”

On en oublierait presque que dans le noyau, un certain Paulo Dybala attend toujours son heure. La star de l’AS Roma n’a pas encore disputé une seule minute depuis le début de la Coupe du monde. Il est l’un des cinq joueurs argentins dans le cas. Si un joueur de son statut et aussi important dans ses clubs pourrait ne pas accepter cette situation et pourrir l’ambiance du groupe, d’après la presse argentine, il n’en est rien avec la Joya.

Simplement heureux d’être là

Les médias locaux analysent cette situation de manière assez simple : Paulo Dybala est déjà simplement content d’être présent au Qatar et de faire partie du noyau pour cette Coupe du monde. En effet, son Mondial était en grand danger depuis qu’il s’était occasionné une blessure à l’ischio-jambier le 9 octobre dernier en championnat contre Lecce. L’ancien de la Juventus n’avait repris un entraînement léger que deux semaines avant le début du Mondial et sa sélection était considérée comme un demi-miracle au pays.

”Tout le monde sait à quel point il a travaillé pour se remettre de cette déchirure et être présent au Mondial au Qatar… pour ne pas jouer (pour l’instant) une seule minute”, a écrit le journal La Nacion en fin de semaine, précisant que cette situation ne le décourageait pas et qu’il n’avait pas perdu son sourire lors des entraînements et sur les nombreuses photos postées sur son compte Instagram avec ses équipiers. “Dybala n’a pas encore mis les pieds sur un terrain, et pourtant il est content même de passer en zone mixte après les matchs”, continue La Nacion.

Intriguée par les absences répétées de Dybala sur le terrain, la presse argentine avait néanmoins posé la question au sélectionneur Scaloni, qui avait botté en touche : “Il n’a pas joué parce que je n’ai pas eu l’occasion de le faire jouer”, avait-il expliqué à la veille du quart de finale face aux Pays-Bas, “Il va bien, il est apte à être aligné. Mais nous pensons que, dans le développement des derniers matchs, nous n’avons pas eu la chance de le faire entrer. Nous sommes heureux avec lui, avec sa contribution, mais nous avons 26 joueurs et nous essayons d’apporter ceux que nous avons à chaque match…”

Dans l’ombre de Messi

Si sa récente blessure explique son absence de temps de jeu lors de ce Mondial, cette situation n’est pas non plus nouvelle pour Dybala avec l’Argentine. Le joueur de la Roma avait déjà à peine fouler la pelouse en Russie lors du dernier Mondial. Il y a quatre ans, sous Sampaoli, il n’avait joué que 22 minutes, face à la Croatie. Un constat étonnant pour celui qui est l’un des meilleurs attaquants de Serie A depuis dix ans déjà, et l’un des meilleurs buteurs étrangers de l’histoire du championnat italien. Pour La Nacion, cette situation s’explique en deux mots : “Lionel Messi”.

”Ses performances sur le terrain se déroulent dans des lieux et des situations similaires à celles du capitaine argentin”, relate encore La Nacion, qui estime qu’il est très difficile de faire cohabiter les deux joueurs dans la même équipe. Et au vu de son attitude depuis le début de la Coupe du monde, il semble que Dybala accepte sans problème ce rôle dans l’ombre de la Pulga. Avec l’envie de tout faire pour que ses équipiers et lui-même, si on lui en donne l’occasion, rapportent une troisième étoile à l’Argentine le 18 décembre prochain.