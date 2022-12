Didier Deschamps et les Bleus se préparent à affronter le Maroc : “Ne nous focalisons pas uniquement sur leur défense”

Avec l’affrontement France-Maroc en demi-finale, c’est à peu près la plus forte attaque qui affronte la plus forte défense de cette Coupe du monde, mercredi soir à Al Bayt. Les Bleus possèdent le meilleur buteur de ce tournoi, Kylian Mbappé (cinq buts), tandis qu’Olivier Giroud suit avec un seul but de moins, à égalité avec Lionel Messi pour la deuxième place.