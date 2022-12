Le processus de sélection pour le nouvel entraîneur des Diables a débuté : “Un serial winner avec l’expérience des joueurs de top niveau”

Tout le monde le sait, Eden Hazard est actuellement le seul à avoir pris sa retraite internationale à ce jour. Lors de la fin de son mandat, le public et les médias ont beaucoup reproché à Roberto Martinez de ne pas avoir intégré la nouvelle génération pour assurer la transition. Dans son annonce, la Fédération n’oublie pas cet aspect du job, qui sera primordial pour l’avenir : “Il saura également comment créer un groupe soudé et intégrer des jeunes joueurs.”

Diables rouges : Roberto Martinez annonce son départ

De plus, le futur coach devra bien utiliser les nouvelles technologies et intégrer les Data dans son analyse. “La Fédération Belge de Football recherche un expert tactique, qui appuiera ses choix sur la base de données, de la technologie et de paramètres objectifs, et utilisera l’expertise ainsi que la structure sportive de l’URBSFA”, pointe-t-elle.

L’Union Belge a également fourni une date de clôture pour les candidatures. “Elles devront être envoyées avant le 10 janvier 2023, après quoi le processus de sélection sera lancé par la Taskforce.”

Ce qui signifie une chose : le sélectionneur national pourrait ne pas être connu avant la fin de l’année 2022. Dans son communiqué, la Fédération insiste également sur le fait que l’élimination précoce n’a pas entaché l’ambition de l’URBSFA. “Tous les éléments sont présents pour continuer à connaître le succès dans le futur.”

En plus d’un coach fédéral, l’URBSFA a également lancé les grandes manœuvres pour embaucher un “Sports Director Elite Football”. Comprenez un directeur sportif : “Une personne de terrain qui veillera à la vision footballistique des différentes équipes nationales et gérera les Entraîneurs fédéraux.”

À la fin du communiqué, ​Peter Bossaert, le CEO de l’URBSFA, explique la ligne de conduite de la Fédération. “Nous avons pris beaucoup de temps avec la Taskforce ces derniers jours pour évaluer la situation sportive”, assure-t-il. “Nous sommes unanimement sur la même longueur d’onde et restons particulièrement ambitieux. Nous croyons fermement en cette génération de footballeurs.”