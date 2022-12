Lionel Messi aux anges: “Nous n’étions pas les grands favoris et nous voilà à nouveau en finale”

Élu meilleur joueur du match pour la quatrième fois sur ce Mondial, Lionel Messi était à nouveau avec un grand sourire aux lèvres, à la sortie de cette demi-finale maîtrisée par son Argentine. S’il y avait des regrets sur la fin de rencontre qui avait vu les Pays-Bas recoller à 2-2 en quart, il n’y avait aucun bémol, cette fois, dans la bouche du capitaine, qui est devenu ce mardi soir le meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine en Coupe du monde (11) et a rejoint Matthaus au rang de joueur avec le plus de matchs dans le tournoi suprême (25) : “On a connu des moments compliqués, on a connu de bons moments et aujourd’hui on vient de vivre le moment le plus spectaculaire de tous.”