En termes de valeur marchande, l'équipe de France vaut quatre fois plus cher que celle du Maroc

Cette deuxième demi-finale s'annonce surprenante, car elle oppose finalement l'équipe la plus offensive du tournoi - la France - à la plus défensive, celle du Maroc. Cette dernière n'a d'ailleurs encaissé qu'un seul goal jusqu'à maintenant dans cette Coupe du monde qatarie. Mais la différence ne s'arrête pas à la tactique de jeu. L'effectif français "pèse" en effet bien plus lourd que le marocain, a souligné ce mercredi Libération.

Une différence impressionnante

Le journal français démontre au moyen d'une infographie que la valeur marchande totale des Lions de l'Atlas est estimée à 241,1 millions d'euros, tandis que celle des Bleus est de... 997,5 millions d'euros. Soit près de quatre fois plus. Et encore, rappellent nos confrères, Karim Benzema et ses 35 millions ne sont pas pris en compte étant donné que l'attaquant est absent du Mondial.

Effectivement, si l'on compare (en se basant sur les chiffres du site spécialisé Transfermarkt) la valeur personnelle de chaque joueur, on se rend compte que les Français pèsent plus lourd dans la balance que leurs futurs adversaires. Par exemple, Kylian Mbappé, le plus cher des Bleus, est évalué à 160 millions d'euros alors que son comparse du PSG Achraf Hakimi - lui aussi le plus cher de son effectif - ne vaut "que" 65 millions. Ce qui est d'ailleurs inférieur à la valeur du deuxième français du classement bleu, Aurélien Tchouaméni (80 millions).

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi : comme des frères

Le 25e (et dernier, en l'absence de Benzema) joueur de l'équipe de France, Steve Mandanda, a également une valeur marchande plus élevée que les trois derniers joueurs marocains: 1,5 million d'euros pour le Bleu contre 1,2 pour Jawad El Yamiq et Munir Mohand Mohamedi et un million pour Badr Benoun.

Et si le deuxième des Lions de l'Atlas, Nayef Aguerd, jouait en équipe de France, il se trouverait en... 20e position dans le classement de la valeur marchande des Français.

Reste à savoir si cette différence de valeur marchande se ressentira à ce point sur le terrain du stade Al Bayt ce soir lors de la demi-finale...