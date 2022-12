Journaliste décédé au Qatar: les causes de la mort de Grant Wahl ont été révélées

La rupture a été provoquée par une dilatation de l'artère principale de l'organisme, ce qui a entraîné la mort. Tel est le résultat de l'autopsie réalisée à New York où la dépouille a été rapatriée lundi. Wahl est donc décédé de mort naturelle. Peu après l'annonce de sa disparition, son frère Eric avait affirmé sur les médias sociaux qu'il ne s'agissait pas d'un accident et que le journaliste avait reçu des menaces de mort. Quelques jours auparavant, Wahl avait été brièvement détenu par les autorités qataries pour avoir porté un T-shirt arc-en-ciel en soutien à la communauté lgbtq+ dans un stade et avait refusé de l'enlever. Dans les jours précédant sa mort, il s'est plaint de douleurs à la poitrine.

Wahl a longtemps travaillé pour la rubrique football du magazine Sports Illustrated, qu'il a quitté en 2020 et était considéré comme l'un des journalistes de football les plus connus aux États-Unis. Par la suite, il a continué à faire des reportages sur son sport favori dans le monde entier par le biais d'un site d'information payant. L'un de ses derniers articles portait sur la mort d'un travailleur migrant au Qatar pendant la Coupe du monde et sur l'indifférence des autorités qataries à son égard.

Après avoir fait ses débuts à la Coupe du monde aux États-Unis en 1994, Wahl a assisté à toutes les autres éditions. Il a récemment reçu un prix des mains de la légende du football brésilien Ronaldo lors d'un événement conjoint de la FIFA et de l'AIPS à Doha.