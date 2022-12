"La finale sera mon ultime match dans un Mondial avec l'Albiceleste": la dernière rencontre de Messi pour écrire son histoire

C'était un secret de polichinelle. Mais Lionel Messi a confirmé ce que tout le monde savait déjà. Cette finale face au Maroc ou la France sera sa dernière rencontre pour l'Argentine... en Coupe du monde. C'est ce qu'il a confirmé pour le quotidien Olé à l'issue de la rencontre. "Oui, sûrement oui", a-t-il commencé. "Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c'est le mieux."