Emmanuel Macron et les Bleus font la fête dans le vestiaire après France-Maroc : “Deschamps, c’est trois finales. Jamais deux sans trois”

Et après la rencontre, ils célébraient cela sous des airs de Gala en reprenant “Freed from desire”. Tout cela en présence d’Emmanuel Macron. Le chef d’État français a suivi la rencontre depuis le Qatar pour la première fois. Il n’a pas dansé avec les Bleus mais a félicité les joueurs et le staff français.

”Nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure, le sport en procure et le foot tout particulièrement. Je vais beaucoup mieux maintenant qu’il y a une heure et demie. On a parfois souffert mais on a vu une très grande équipe”, réagissait Emmanuel Macron en zone mixte. “Un immense merci à notre sélectionneur, Didier Deschamps, et à cette équipe qui est en fait un mélange de plusieurs générations, et c’est ça qui est formidable. Deschamps, c’est trois finales, et il les gagne ! Jamais deux sans trois, Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. On rapporte la Coupe et évidemment qu’il faut que Deschamps reste ! Cette équipe de France me rend très fier”, réagissait-il.

Demi-finale de la Coupe du monde 2022: la France a placé son adversaire face à une nouvelle problématique

Pour ramener la coupe à la maison, il faudra tout de même battre l’Argentine d’un certain Léo Messi, qui met un point d’honneur à décrocher le seul titre qui manque à son prestigieux palmarès.