"Les chiffres sont là": critiqué, Emmanuel Macron défend sa présence au Qatar pour la demi-finale

Emmanuel Macron, pourtant bien présent jeudi à Bruxelles pour un sommet européen, s’est immédiatement défendu. Le président français, qui revenait du Qatar, a déclaré qu’il “assumait totalement” et ne s’est pas démonté : “J’étais il y a quatre ans derrière l’équipe de France quand la Coupe du monde était en Russie et je suis derrière eux aujourd’hui au Qatar”.

Les Français vont disputer la finale ce dimanche et le président français a choisi de refaire l’aller-retour pour Doha afin de supporter les Bleus. “On aime notre équipe nationale, on est fier d’elle, on veut qu’elle gagne, on sera derrière elle jusqu’au bout”, se justifie-t-il.

Le président français souligne également le soutien des Français à travers les audiences télévisées très élevées : “Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient 'on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision'. Les chiffres sont là.”

Interrogé quant aux enquêtes pour soupçons de corruption faisant actuellement trembler le Parlement européen, Emmanuel Macron est resté prudent. “La justice doit faire son travail”, déclare-t-il. “Nous devons connaître les faits, savoir qui est impliqué et ensuite prendre les mesures appropriées.”

”Les institutions compétentes prendront les décisions adaptées sur base de faits”, conclut-il sans en dire davantage sur la situation.