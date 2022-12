Le premier doit se passer de deux titulaires en puissance. Josip Juranovic et Marcelo Brozovic. Le défenseur du Celtic laissera logiquement sa place à Josip Stanisic, le prometteur latéral du Bayern, quand le second sera remplacé par le Rennais Lovro Majer.

La donne est un peu différente pour Regragui qui a terminé la rencontre contre la France avec une défense remaniée aux trois quarts. Parmi les titulaires habituels, le capitaine Romain Saïss est forfait. Nayef Aguerd également, tout comme Noussair Mazraoui. Mais la surprise est la titularisation du jeune Bilal El-Khannouss. Le joueur de Genk va faire ses grands débuts avec le Maroc.

Le match débutait à 100 à l'heure. Les Croates dominaient les toutes premières minutes et ouvraient la marque après sept minutes de jeu. Sur une combinaise parfaite entre Perisic et Gvardiol, consécutive à un coup franc de Modric. Menés au score, les Marocains ne se laissaient pas faire et égalisaient directement grâce à Dari.

Ce but marocain ne changeait pas la dynamique du match. Les Croates continuaient de dominer outrageusement la rencontre et amenaient le danger devant les cages de Bono, sans pour autant parvenir à reprendre l'avantage au marquoir.

Mais après une première demi-heure excellent de la part des Croates, les Marocains équilibraient les échanges. À la 37e, En-Nesyri était tout près de donner l'avantage aux siens de la tête, consécutivement à un coup de coin de Ziyech.