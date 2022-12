Argentine-France : Messi ouvre le score sur un penalty qui fait débat (VIDEO)

Messi et Di Maria ont crucifié les Français en première période de cette finale. Face à cette situation cataclysmique, Didier Descamps a pris ses reponsabilités. Pour des raisons tactiques, il a choisi de sortir Dembélé et Giroud pour Kolo Muani et Thuram. L'attaquant est descendu très calmement alors que son équipe était dans les cordes après avoir pris deux buts.

