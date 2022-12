Dans une finale riche en rebondissements, E. Martinez a été un des héros argentins en intervenant devant Randal Kolo Muani dans les arrêts de jeu des prolongations. Lors des tirs au but, il a repoussé le penalty de Kingsley Coman.

Suite à cette prestation, l'Argentin a été élu meilleur gardien de la compétition. Après avoir récupéré son prix et sûrement débordé d’émotions, le gardien s'est laissé aller en faisant un geste obscène à l'aide de son trophée, comme en témoigne les images ci-contre.

Emiliano Martinez with Golden Glove 😂😂😂😂pic.twitter.com/HsJ5TS4bZ3 — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) December 18, 2022

"C’est lamentable quand vous avez toutes les caméras du monde braquées sur vous", a commenté Philippe Albert lors du direct à la télévision sur la RTBF.

"C'était un match très compliqué, ils sont revenus au score, et c'est le destin de notre équipe de souffrir. Ils ont eu ce penalty (pour égaliser à 3-3, ndlr) et après, tout ce dont j'avais rêvé, s'est réalisé. Je n'ai pas de mots pour ça. J'étais tranquille pendant la séance des tirs au but, et tout s'est déroulé comme on le souhaitait", a déclaré Martinez au micro de Bein Sports, avant d'être élu meilleur gardien du tournoi.