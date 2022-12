Compos probables, message de Zizou et folie sud américaine: suivez l'avant match de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine

Le revenant Angel Di Maria a aussi été aligné lors de la dernière séance dans un 4-3-3 où il a remplacé numériquement Martinez. Avant de céder sa place à Leandro Paredes dans un 4-4-2. Le vice de l’ancien parisien pourrait faire mal.

Côté français, la peur du virus a laissé place à plusieurs surprises lors de la dernière séance où Didier Deschamps a fait travailler ensemble Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. L’absence en charnière centrale de Raphaël Varane paraît toutefois difficilement envisageable et l’hypothèse la plus probable le verrait associer à Upamecano. Une autre question se pose pour le sélectionneur : faut-il aligner Olivier Giroud ou Marcus Thuram ? Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a laissé apparaître une usure physique latente lors des dernières rencontres quand le fils de Lilian a signé une entrée remarquée dans un couloir gauche mieux protégé où il faudra aussi contrer Lionel Messi. Ce qui ferait alors passer Kylian Mbappé en pointe.

