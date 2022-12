Coupe du monde: voici ce que toucherait chaque joueur français en cas de victoire face à l'Argentine

Mais nos confrères de BFM vont plus loin dans l'analyse. Sur ces 40,2 millions en cas de victoire, ils annoncent que la Fédération française de football distribuera 30% aux joueurs et membres du staff, soit 400.000 euros par joueur. Une enveloppe de 18 millions est aussi prévue pour reverser les droits à l'image. Ajoutez à cela une montre de luxe d'un montant de 7.600 euros et le compte est fait: chaque champion du monde touchera individuellement une récompense de 554.000 euros.

Comme le précise le média français, les joueurs ne devraient toutefois pas profiter directement de cet argent. En effet, avant ce Mondial polémique au Qatar, ils avaient promis de soutenir des ONG ouevrant dans la "protection des droits humains".