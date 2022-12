Des “larmes fatales” au “roi Messi qui peut vivre couronné de gloire”: les médias français et argentins reviennent sur la finale

La France entre tristesse et réalisme

”Larmes fatales”, titre le quotidien sportif L’Equipe sur son site internet. “Après une finale au scénario surréaliste, l’Argentine a remporté la Coupe du monde”, détaillent sobrement nos confrères. Avant de souligner la “force insondable” des joueurs de Didier Deschamps, qui étaient “au bord de la rupture”, pour arracher “une prolongation inespérée”. Le “coaching superbe” du sélectionneur français est d’ailleurs souligné.

L’Equipe rend évidemment hommage à Lionel Messi : “Il est entré pour de bon dans la légende de la Coupe du monde, mais c’est tout un collectif qui a su remettre l’Albiceleste sur le toit du monde pour la troisième fois (après 1978 et 1986), trente-six ans après la bande à Maradona. (…) Il faudrait un livre entier pour raconter cette 22e finale de Coupe du monde, certainement la plus belle de l’histoire.”

De son côté, RMC Sport titre : “L’Albiceleste sur le toit du monde malgré d’héroïques Français”. Et de détailler : “C’est un film que le monde entier (ou presque) voulait voir. Lionel Messi sur le toit de la planète foot, avec le maillot ciel et blanc. Ce film, le monde entier l’a vu. Et il a même eu droit à mieux : un blockbuster au scénario palpitant, des rebondissements à la pelle, et une bataille entre deux personnages hors normes.”

Le Figaro évoque une “finale légendaire” qui a permis à l’Argentine de “détrôner la France d’un Mbappé héroïque”. Et d’entamer son compte rendu du match avec beaucoup de recul : “Que le football est beau quand il vous offre un match de légende.” Le quotidien consacre aussi un article à Didier Deschamps, “légendaire malgré tout”.

L’Argentine en liesse

L’heure n’est pas encore aux analyses froides, de l’autre côté de l’Atlantique. L’Argentine est en liesse et l’émotion gardait le dessus sur tout le reste, un peu moins de trois heures après le tir au but décisif de Montiel.

”Avec un Messi brillant, La Scaloneta (surnom de l’Argentine du sélectionneur Scaloni, NdlR) a battu la France 4-2 aux tirs au but après 3-3 dans les 120 minutes réglementaires et a brodé sa troisième étoile”, savoure El Grafico.

De son côté, le quotidien sportif Ole fait au plus direct avec un gros titre : “Nous sommes champions du monde”, associant le peuple au succès de Messi et sa bande. Et nos confrères ne boudent pas leur plaisir dans ce même article: “Nous sommes champions du monde dans la finale la plus excitante de l’histoire. Dans la finale que personne ne pouvait imaginer. Nous sommes champions du monde malgré Mbappé. Nous sommes champions du monde et nous aurons le temps d’analyser plus tard pourquoi nous avons dû souffrir autant. Qu’importe, maintenant ? Quelle différence cela fait ? (…) Nous sommes champions du monde parce que nous avons mieux joué la finale. Même avec le risque de la perdre.”

Enfin, la télévision publique salue Lionel Messi, un “roi qui peut désormais vivre couronné de gloire”. Et de revenir sur le scénario fou de la finale : “C’était une finale dans la joie, dans l’angoisse, dans l’incrédulité, jusqu’à ce que les rires et les larmes se serrent la main, s’étreignent. Même le scénariste le plus audacieux n’aurait pas écrit ce dénouement pour la troisième étoile de l’équipe nationale, pour le sacre de Lionel Messi, ce roi à qui il ne manquait que cela.”

