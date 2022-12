Gims chantera lors de la finale Argentine-France: “Un événement qui réunit plus d’un milliard de personnes, cela ne se refuse pas”

Gims et Carla Bruni ont chanté ensemble sur le plateau de Miss France.

Et ce dimanche après-midi, c’est à Doha qu’il se produira lors d’un show en ouverture de la finale de la Coupe du monde de football qui opposera la France et l’Argentine. “En termes de carrière, c’est comme un Messi ou un Mbappé qui jouent une finale de Coupe du monde. Pour un artiste, un événement qui réunit plus d’un milliard de personnes, cela ne se refuse pas, c’est une fierté, c’est énorme”, confesse-t-il. À l’instar d’un Stromae, Gims espère que cela lui ouvre des portes pour développer sa carrière et son business à l’international.

Gims fait partie de ces artistes qui ont accepté l’offre du Qatar. Il le répète, la proposition lui a été faite il y a deux ans, avant toutes les polémiques qui ont surgi cette année à l’approche de la compétition. Il a accepté de participer à l’un des quatre hymnes de la Coupe du monde. Avec RedOne qui en signe la musique, il a écrit “Arhbo” en compagnie du portoricain Ozuna. C’est ce titre qu’ils interpréteront ce dimanche.

En cas de victoire de la France, Gims promet aussi une surprise.

On l’a dit et écrit, de nombreux artistes ont décliné les sollicitations du Qatar. C’est le cas de Dua Lipa, Shakira, Rod Stewart… Quant à Gala, la chanteuse milanaise revenue sur le devant de la scène grâce à l’équipe de France qui a pris son tube “Freed From Desire” comme chanson porte-bonheur, si elle s’est produite fin de la semaine dernière dans la petite pétromonarchie, ce n’est pas dans le cadre de la Coupe du monde. Elle était invitée à chanter lors de la Fashion Week de Doha.