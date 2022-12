Revue de presse: certains choix de l'arbitre de la finale de la Coupe du monde divisent la planète football

Le quotidien sportif français L'Equipe, rejoint par quelques médias internationaux, est le plus critique... alors que d'autres sont dithyrambiques. Les avis ont rarement autant divergé sur l'arbitrage d'un match. Morceaux choisis.

Vivement critiqué par L'Equipe

Nos confrères de L'Equipe sont les plus virulents, avec un 2/10 accompagné de ces commentaires: "Il n'a pas été à la hauteur de sa mission. Le penalty accordé à Di Maria était très limite, pas si loin de celui qu'il a refusé à Marcus Thuram, mais l'arbitre polonais du VAR n'allait pas déjuger son compatriote devant le monde entier", regrettent nos confrères.

Et de pointer le miracle Romero, "auteur de plusieurs fautes brutales, qui a terminé le match sans avertissement", avant de lui reprocher également son arbitrage... durant les tirs au but: "Comment Emiliano Martinez a-t-il pu prendre le ballon et l'envoyer loin de Tchouaméni sans qu'il intervienne ?" Mais ce dernier point est faux puisque M. Marciniak a donné une carte jaune à Emiliano Martinez... après la tentative ratée du Français. Sans doute a-t-il attendu pour ne pas perturber un peu plus le joueur du Real Madrid.

Finale du Mondial: 24 millions de téléspectateurs sur TF1, "record historique d'audience"

L'Equipe a aussi pris la peine de donner la parole à son consultant Saïd Ennjimi qui, lui, se montre plus mesuré. L'ancien arbitre international a certes trouvé M. Marciniak "un peu emprunté" mais estime que son arbitrage n'a pas "pesé sur le résultat". Selon lui, les trois penaltys étaient justifiés, tout comme la carte jaune pour simulation de Marcus Thuram (87e).

En France toujours, Eurosport fait confiance à son consultant Philippe Malige, ex-arbitre de Ligue 1, qui juge la prestation de M. Marciniak "excellente". "Tous les penaltys sont justifiés, il a maîtrisé son match, a calmé les ardeurs des Argentins, et ce n'est pas une mince affaire. Je l'ai trouvé remarquable." Ce dernier rappelle notamment que la clémence du referee envers certains joueurs est "sans doute le fruit des consignes données aux arbitres avant le Mondial", puisque la compétition a accouché de très peu d'avertissements.

Des avis divergents en dehors de l'Hexagone

En Belgique, notre consultant arbitrage Laurent Colemonts avait souligné que M. Marciniak était "logique avec lui-même" dans cette finale. Et Alex Teklak, notre consultant, juge sa prestation "excellente", ne lui faisant qu'un reproche: "Dans les arrêts de jeu du temps réglementaire, il réalise sa seule erreur du match en avertissant Acuna pour une faute sur Coman. Il pense que le Français va tomber et siffle trop vite au lieu de laisser l'avantage. C'est un moment très important de la rencontre car la France était dans son temps fort."

Ce même reproche est formulé par ESPN comme argument principal au moment de décrire M. Marciniak comme "pire arbitre de l'histoire des finales de Coupe du monde". Plusieurs observateurs soulignent également un "bloc de Romero sur Mbappé" à la base de l'action du 2-0. Le journaliste anglais Duncan Castles y voit notamment une faute qui aurait dû être sifflée, ce qui aurait privé l'Argentine du but du break. Pourtant, en revoyant cette phase, on notera que même Mbappé ne réclame aucune faute...

En Espagne, Mundo Deportivo lance des fleurs à l'homme en noir: "Comme tout au long de la Coupe du monde, le Polonais a appliqué un arbitrage préventif, étant très ouvert au dialogue et parvenant à calmer les esprits des joueurs. Il a réussi à rester maître de la finale, prenant les décisions difficiles."

Archivo Var, un site spécialisé sur l'arbitrage, accorde une note de 3,5/10 à M. Marciniak pour sa finale. "L'arbitre polonais, qui a commencé le match en pointant des fautes très stupides pour garder le jeu sous contrôle, a commencé à perdre son jugement au fil des minutes." Et de reprocher notamment une phase qui a échappé à beaucoup de monde: une main complètement décollée du corps de Mac Allister sur une tête de Kolo Muani à la 68e minute qui aurait pu être sanctionnée d'un penalty.

Emiliano Martinez à la folie : un match dantesque, une célébration grotesque

Le héros de la Pologne... et de Collina

De leur côté, les médias polonais consacrent plusieurs articles à leur représentant en finale. Mettant en avant les louanges de Pierluigi Collina, chef des arbitres de la FIFA: "Il a été plus fort que la technologique, il a pris des décisions incroyablement précises sur le terrain." Et pointant du doigt les critiques à peine déguisées de Didier Deschamps. Le sélectionneur français a notamment déclaré ceci après la rencontre: "Avant la finale, je me suis permis de dire que l'Argentine n'avait pas été malheureuse, je ne vais pas dire l'inverse après le match. J'ai discuté avec une personnalité de l'arbitrage après le match, mais je ne vais pas entrer dans les détails."

Enfin, l'UEFA a sobrement félicité "Szymon Marciniak et son équipe pour cette finale fantastique."