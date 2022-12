Coupe du monde : Kylian Mbappé moqué dans le vestiaire argentin qui demande “une minute de silence” en son honneur après la finale (VIDEO)

Et ils en ont profité pour taquiner leurs adversaires français et plus particulièrement Kylian Mbappé. Malgré ses trois buts inscrits, la star française n’a pu remporter la Coupe du monde pour la seconde fois. Alors qu’ils étaient en train de danser dans le vestiaire, le gardien Emiliano Martinez s’est arrêté et a demandé à tout le monde d’observer une minute de silence en l’honneur de “Mbappé qui est mort”.

La vidéo a fait beaucoup de bruit en France et a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Mais observer une minute de silence en “hommage” à un adversaire n’est pas neuf. En Argentine, c’est même plutôt fréquent et cela n’a pas été inventé pour se moquer spécialement de Mbappé et des Français.