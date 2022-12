La nouvelle version de la Coupe du monde prend forme: 12 groupes de 4, une répartition différente entre les continents et… 40 matchs supplémentaires

La Coupe du monde 2022 vient à peine de délivrer tous ses verdicts que, dans les bureaux de la FIFA, on prépare déjà activement la prochaine édition qui se déroulera sur une bonne partie du continent nord-américain (Canada, États-Unis, Mexique). Seize villes accueilleront les rencontres de ce prochain Mondial: deux au Canada (Vancouver et Toronto), 11 aux États-Unis (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Houston, Miami, Atlanta, Philadelphie, New York et Boston) et trois au Mexique (Monterrey, Guadalajara et Mexico City). Un nombre de villes/stades doublé par rapport au Mondial qatari. D’autant que la plus grande compétition footballistique se dotera d’un nouveau format.