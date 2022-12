Le terrible coup de gueule de Didier Deschamps à la mi-temps de France-Argentine... qui lui a valu une blessure à la main

Furieux, le sélectionneur de l'Equipe de France a fait trembler les murs du vestiaire pour leur passer un savon. "Il faut plus de justesse dans les passes, plus de justesse dans les choix. Vous n'êtes pas compact. Soyez plus proches les uns des autres. Vous n'y êtes pas les gars ! Vous n'êtes sur aucun second ballon. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !", aurait-il lancé selon le journal français.

Prolongation de Didier Deschamps en équipe de France ? Ça changerait les choses pour Zinédine Zidane

Sa colère était telle qu'en tapant sur la table, il s'est occasionné cette blessure au pouce, qui a nécessité la pose d'un bandage. Rien de bien méchant, mais qui en dit tout de même long sur l'état dans lequel il se trouvait à ce moment du match.

Même si la France a fini par revenir au score au cours d'un scénario fou, il a tout de même fallu attendre la 80e minute pour voir Kylian Mbappé et les siens réagir. Avec l'épilogue que tout le monde connaît désormais.