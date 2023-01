Lui, qui évolue en Ligue 1 et qui a battu la France en finale, était assez attendu pour son retour sur les pelouses de l'Hexagone. Dans son club, on ne semble pas du tout lui en vouloir et on lui a réservé une belle haie d'honneur pour son retour.

La Pulga a même reçu un petit trophée symbolique.

Certains de ses coéquipiers, bien visibles sur la vidéo, étaient tout sourire au moment de l'applaudir.

On remarque toutefois qu'Ethan Mbappé avait un regard plutôt noir.

Son frère Kylian n'était pas présent à l'entrainement, profitant de quelques jours de congé pour voyager avec son ami Ashraf Hakimi aux Etats-Unis.