Palmarès XXL, Kaepernick, clash avec Trump, Tilda Swinton, cheveux colorés : Megan Rapinoe, une icône sur et en dehors des terrains

Pour cette Coupe du monde, Megan Rapinoe a choisi le bleu pour ses cheveux.

Sur le terrain, la Californienne, championne olympique en 2012 et double championne du monde, allie vision de jeu, vitesse, technique et malice. À l’image de sa célébration, les bras ouverts, devenue iconique. Surtout, elle met un point d’honneur à se montrer toujours avec le sourire. Et changer de couleur de cheveux n’est pas anodin quand, en 2019, pour le Mondial français, elle se teignait en rose sur une coupe à la Tilda Swinton, une actrice britannique qu’elle admire.

”Je veux être belle en montant sur le terrain, a raconté la sœur jumelle de Rachael. C’était une façon amusante d’exprimer mon style et mon individualité. Lors d’une Coupe du monde, tout est tellement sérieux et stressant.”

Si, sur le terrain, elle essaie de rejeter toute pression, sur la scène médiatique, elle mène de multiples combats bien plus sérieux. En 2016, elle apporte déjà son soutien à Colin Kaepernick, ce quarterback des San Francisco 49ers qui avait refusé de s’incliner devant le drapeau américain. En l’imitant, elle s’était attiré les foudres d’opposants dont… Donald Trump. Après le Mondial 2019, où elle a brillé (meilleure joueuse et meilleure buteuse avec six buts), le Ballon d’or 2019 avait taclé l’ancien président en affirmant que ni elle ni son équipe n’iraient à la Maison Blanche.

Celle qui va atteindre la barre des 200 sélections dans ce Mondial n’a pas attendu d’être célèbre pour mener ses combats. Depuis son coming out en 2012, la compagne de l’ancienne basketteuse Sue Bird (ex-championne du monde et olympique) est devenue l’icône du féminisme et des droits LGBTQ +.

Si, sur le terrain, elle a gagné toutes les batailles avec le Team USA, elle a aussi de belles victoires significatives à son actif. Dont celle de l’égalité salariale face à une Fédération américaine où les femmes ramènent les trophées et la renommée mais qui étaient, jusque 2022, moins bien rémunérées que les hommes.