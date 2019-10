Il est monté au créneau pour défendre ses joueurs.

Thibaut Courtois et Eden Hazard connaissent un début de saison compliqué. Arrachant un partage face à Bruges, le Real où évolue le Diable rouge n'a pas encore fait de merveille. Les supporters qui s'impatientent cherchent un/des responsable(s). Et c'est nos deux diables rouges, Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui font souvent les frais de la colère des fans. La presse espagnole s'y est également mis au lendemain du match de Ligue des Champions qui opposait le Real à Bruges. En bref, les deux Belges en voient de toutes les couleurs. Mais ils peuvent compter sur leur coach, Roberto Martinez, pour les défendre.

"En football, tout est possible.Thibaut a l’une des positions les plus difficiles en tant que gardien de but au Real, a expliqué le coach des Diables à l'AS. Mais je ne vois aucun gardien prêt à jouer ce rôle. Il est capable d’inverser la situation et d’atteindre le niveau que l’on espère de lui". Mais Martinez va plus loin encore, estimant que Courtois est "le meilleur gardien du monde pour le Real Madrid". "On parle du meilleur gardien de la Coupe du Monde", a-t-il rappelé à l'AS.

Il ne se fait toutefois pas de soucis pour le diable. "Il est assez fort pour supporter ces sifflets. En tant que professionnel, il a surmonté de nombreuses situations difficiles dans différents pays, a-t-il confié au quotidien. Maintenant, il est temps pour les fans et le club de voir le meilleur de Thibaut Courtois".

Même discours concernant Eden Hazard. Pour le coach, il s'agit avant tout de laisser au joueur un temps d'adaptation dans sa nouvelle équipe. "Eden est l’un des trois plus grands talents du monde", a déclaré Martinez plein de fierté.