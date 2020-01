Le Standard se déplace à Courtrai ce vendredi soir.

Les compos :

En cas de victoire, les Rouches assureront leur 4e place jusqu'à la fin du week-end. S'ils perdent des points, ils seront par contre menacés par Charleroi.Kagé était le premier à se procurer une belle occasion, à la 21e, avec un tir bien détourné par Bodart. Le portier rouche devait de nouveau s'employer dans la foulée, sur un face à face avec de Sart. La fin de la première période était plus calme.En début de deuxième période, une frappe des 20 mètres de Julien de Sart trompait Bodart. Et quelques minutes plus tard, sur un centre dans la surface, Shamir trompait son propre gardien. Courtrai inscrivait ainsi deux buts coup sur coup, ne laissant pas au Standard le temps de réagir.

Courtrai : Jakubech, Golubovic, Tuta, Derijck, D'Haene, Azouni, Van der Bruggen, de Sart, Stojanovic, Kage, Mofi

Standard : Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Cimirot, Shamir, Amallah, Boljevic, Lestienne & Avenatti





Suivez notre live commenté :