En l'absence d'Eden Hazard, pas encore prêt après sa blessure au psoas malgré sa reprise aux entraînements, Thibaut Courtois sera le seul Belge sur la pelouse dans la rencontre opposant le Real Madrid et Liverpool, pour ce qui constitue l'un des véritables chocs de ces quarts de finale de Ligue des Champions.

Le Real est bien entré dans la rencontre que son adversaire anglais et matérialise sa domination par deux buts en première mi-temps. Vinicius inscrit le premier but à la 27e minute et neuf minutes plus tard, c'est Asensio qui trompe Alisson après une erreur de la défense de Liverpool.



Dès l'entame de la seconde période, Liverpool est plus incisif. Et après quelques petites occasions, c'est l'inévitable Mo Salah, seul au petit rectangle qui n'a laissé aucune chance à Thibaut Courtois qui n'a pu qu'effleurer le ballon.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Manchester City de Kevin De Bruyne est opposé au Borussia Dortmund du serial buteur Erling Haaland. Le club allemand débutera sans ses Belges Thomas Meunier et Thorgan Hazard, tous deux sur le banc et Axel Witsel toujours blessé. Les deux équipes sont dans des situations très différentes dans leur championnat respectif : si Man City a fait un grand pas vers le titre en l'emportant face à Leicester ce week-end, pour les Allemands, c'est plus compliqué. Les hommes d'Edin Terzic pointent à une triste 5e place après leur défaite face à Francfort.

Et la logique a été respectée dès le début de la rencontre avec l'ouverture du score des Citizens par un certain Kevin De Bruyne.

